Иско установил рекорд сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Иско установил рекорд своей национальной команды, информирует OptaJean.

Так, 26-летний хавбек во вчерашнем матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана коснулся мяча 138 раз. Этот результат стал лучшим для игроков "красной фурии" в рамках Чемпионатов Мира.

Напомним, Испания обыграла Иран со счетом 1:0. | soccernews.ru