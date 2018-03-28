Иско: "В "Реале" у меня нет уверенности в том, что команда нуждается во мне"

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Иско: "В "Реале" у меня нет уверенности в том, что команда нуждается во мне"Полузащитник сборной Испании Иско признал, что игры за сборную добавляют ему уверенности.

В игре с командой Аргентины (6:1) хавбек оформил хет-трик.

"Когда не играешь постоянно за клуб, то отборочные матчи возвращают вас к жизни. Здесь у меня есть уверенность в тренере. В "Реале" у меня нет уверенности в том, что команда нуждается во мне. Проблема может быть во мне. Нужно больше работать, чтобы убедить Зидана", - сказал он.

Читайте: Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину | soccernews.ru

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