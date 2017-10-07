Иско: "Верность Пике национальной команде никогда не ставилась под сомнение"

Полузащитник сборной Испании Иско рассказал о том, насколько Жерар Пике важен для национальной команды.

Об этом он заявил после победы над Албанией (3:0) в отборочном матче чемпионата мира.

"Стыдно, что Испания переживает такой момент. Трудно смешивать политику с футболом. Пике важен для нас. Он в испанской сборной уже 15 лет. Его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. люди могут свистеть и говорить, что хотят. Он нормально на все это реагирует", - отметил он. | http://soccernews.ru