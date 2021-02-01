Иско вновь попросил "Реал" о трансфере

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Иско вновь попросил "Реал" о трансфере

Полузащитник мадридского "Реала" Иско хочет сменить клуб, сообщает Cuatro.

По сведениям издания, футболист обратился к руководству королевского клуба с просьбой о трансфере. Иско хочет иметь постоянную игровую практику, чтобы иметь шансы попасть в сборную Испании на Евро-2020, который состоится летом 2021 года. Интерес к хавбеку проявляет "Арсенал".

В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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