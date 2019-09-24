Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе

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Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Реала" Иско вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист восстанавливался после травмы бедра и теперь готов приступить к полноценной тренировке перед матчем 6-го тура Ла Лиги с "Осасуной".

По индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Марселу и полузащитник Лука Модрич.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Матч с "Осасуной" состоится завтра, 25 сентября. Начало - в 22:00 (мск).

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