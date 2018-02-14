Иско выйдет в стартовом составе в матче с ПСЖ

Теги реал мадридпсжзинедин зиданискогарет бэйл

Иско выйдет в стартовом составе в матче с ПСЖПолузащитник мадридского "Реала" Иско выйдет в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Как информирует La Cadena Cope, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан отдал предпочтение 25-летнему хавбеку перед вингером Гаретом Бэйлом, который начнет игру на "скамейке" для запасных.

Напомним, Роналду выступает за продажу Иско. | soccernews.ru

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