Иско выйдет в стартовом составе в матче с ПСЖ

Полузащитник мадридского "Реала" Иско выйдет в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Как информирует La Cadena Cope, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан отдал предпочтение 25-летнему хавбеку перед вингером Гаретом Бэйлом, который начнет игру на "скамейке" для запасных.