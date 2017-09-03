Иско: "Я рад, что смог помочь своей команде в такой особенный вечер"

Хавбек сборной Испании Иско прокомментировал матч квалификации на ЧМ-2018 против Италии (3:0).

"Для нас это была самая важная игра, и мы должны были решить задачу. Думаю, мы победили заслуженно. Самое главное - это наше отношение к делу. У нас сплоченный коллектив, мы это демонстрируем уже на протяжении долгого времени, в том числе и сегодня против сильного соперника.

Я сумел забить два гола, и я рад, что смог помочь своей команде в такой особенный вечер, я очень рад. Обыгрыш Верратти? Это часть игры, в другой день так могут обыграть и меня" - приводит слова Иско Sport.es.

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