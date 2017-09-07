Иско: "Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско дал понять, что он счастлив в королевском клубе.

"Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал", даже когда получал меньше игрового времени. Я знал, что сдаваться нельзя, и поэтому нахожусь в своём нынешнем статусе. Сейчас я чувствую себя важным игроком, мне комфортно в команде. Надеюсь, останусь важным игроком "Реала" и сборной Испании на долгие годы" - приводит слова 25-летнего хавбека Calciomercato.

Напомним, что действующий контракт Иско с "Реалом" истекает следующим летом и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Не пропустите: Иско станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Реала". | http://soccernews.ru