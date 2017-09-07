Иско: "Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско дал понять, что он счастлив в королевском клубе.
"Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал", даже когда получал меньше игрового времени. Я знал, что сдаваться нельзя, и поэтому нахожусь в своём нынешнем статусе. Сейчас я чувствую себя важным игроком, мне комфортно в команде. Надеюсь, останусь важным игроком "Реала" и сборной Испании на долгие годы" - приводит слова 25-летнего хавбека Calciomercato.
Напомним, что действующий контракт Иско с "Реалом" истекает следующим летом и стороны пока не могут договориться о его продлении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0