Иско: "Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал"

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Иско: "Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско дал понять, что он счастлив в королевском клубе.

"Я всегда хотел успешно выступать именно за "Реал", даже когда получал меньше игрового времени. Я знал, что сдаваться нельзя, и поэтому нахожусь в своём нынешнем статусе. Сейчас я чувствую себя важным игроком, мне комфортно в команде. Надеюсь, останусь важным игроком "Реала" и сборной Испании на долгие годы" - приводит слова 25-летнего хавбека Calciomercato.

Напомним, что действующий контракт Иско с "Реалом" истекает следующим летом и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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