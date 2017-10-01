Иско забил в 2017 году больше голов, чем любой другой полузащитник в Примере

Атакующий хавбек мадридского "Реала" Иско поразил ворота "Эспаньола" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Этот гол стал для 25-летнего футболиста 11-м в 2017 году. Как сообщает Opta, это больше, чем у любого другого полузащитника в Примере.

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