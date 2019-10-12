Иско захотел покинуть "Реал"

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Иско захотел покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско планирует во время зимнего трансферного окна сменить команду, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, причина такого решения звёздного испанца - дефицит игровой практики.

27-летний футболист опасается, что его не включат в заявку национальной сборной на Евро-2020.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" всего 3 матча, проведя на поле в сумме 104 минуты.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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