Иско заинтересовал топ-клуб АПЛ

"Арсенал" включился в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Defensa Central.

По информации источника, на подписании 28-летнего футболиста лично настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета.

Лондонский клуб рассчитывает в январе взять в аренду испанского хавбека с опцией выкупа летом.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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