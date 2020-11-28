Иско заинтересовал топ-клуб АПЛ
"Арсенал" включился в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Defensa Central.
По информации источника, на подписании 28-летнего футболиста лично настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета.
Лондонский клуб рассчитывает в январе взять в аренду испанского хавбека с опцией выкупа летом.
В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: Иско хочет поиграть за пределами Испании. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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