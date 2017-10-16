Иско: "Завтра у нас будет хорошая возможность упрочить лидирующие позиции в группе"

Хавбек "Реала" Иско прокомментировал предстоящий поединок против "Тоттенхэма" в рамках Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов для "Реала" всегда имеет особенное значение. Завтра у нас будет хорошая возможность упрочить лидирующие позиции в группе. Постараемся сыграть хорошо и добыть три очка" - приводит слова Иско официальный сайт УЕФА.

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