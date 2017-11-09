Иско: "Зидан дает мне больше свободы при работе с мячом"

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Иско: "Зидан дает мне больше свободы при работе с мячом"Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о своем положении команде Зинедина Зидана.

"Я чувствую свою важность для команды, я забиваю голы, помогаю это делать партнерам..Зидан дает мне больше свободы, особенно при работе с мячом. Я сделал шаг вперед в физическом развитии, я чувствую себя очень хорошо. Я - все еще молод, мне - 25 лет, мне многое предстоит улучшить в своей игре. Я хотел бы забивать больше голов, и отдавать больше голевых передач", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" может вернуть Мариано Диаса. | soccernews.ru

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