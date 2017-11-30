Иско: "Зидан дал мне возможность чувствовать себя важным для команды игроком"

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Иско: "Зидан дал мне возможность чувствовать себя важным для команды игроком"Полузащитник мадридского "Реала" Иско поблагодарил наставника команды Зинедина Зидана за доверие к себе.

"Зидан дал мне возможность чувствовать себя важным для команды игроком. Он был единственным тренером, давшим мне шанс играть на своей позиции. И я очень доволен тем, что стараюсь оправдать его доверие на поле", — сказал испанец.

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