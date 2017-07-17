Полузащитник "Кальяри" Маурисио Исла договорился о переходе в "Фенербахче".

В ближайшее время 29-летний игрок сборной Чили прекратит сотрудничество с итальянским клубом, поскольку тот не готов "потянуть" зарплату футболиста.

Ожидается, что чилиец подпишет со стамбульским клубом 3-летний контракт.

В прошлом сезоне Исла сыграл в 34-х матчах Серии А, забив гол и сделав восемь голевых передач.

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