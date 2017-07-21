Исла стал игроком "Фенербахче"

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Исла стал игроком "Фенербахче"

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Кальяри" Маурисио Ислы.

29-летний чилиец достался турецкому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Исла выступал за "Кальяри" с 2016 года, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

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