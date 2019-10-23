Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро

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Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро

Форвард сборной Алжира Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" по условиям контракта. Об этом сообщает Sky Sports.

Французский клуб может приобрести 31-летнего игрока у англичан за 9,3 миллиона евро.

Футболист играет в "Лестере" с 2016 года, "лисы" купили алжирца за 33,5 миллиона евро.

В семи матчах Лиги 1 нападающий отметился 5 голами и 6 ассистами. Игрок является лидером в системе "гол+пас".

"Монако" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 12 баллов.

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