Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро
Форвард сборной Алжира Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" по условиям контракта. Об этом сообщает Sky Sports.
Французский клуб может приобрести 31-летнего игрока у англичан за 9,3 миллиона евро.
Футболист играет в "Лестере" с 2016 года, "лисы" купили алжирца за 33,5 миллиона евро.
В семи матчах Лиги 1 нападающий отметился 5 голами и 6 ассистами. Игрок является лидером в системе "гол+пас".
"Монако" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 12 баллов.
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