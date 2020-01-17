Исламхан присоединился к "Зениту" в Катаре
Игрок сборной Казахстана Бауржан Исламхан прибыл в Катар, где проводит сбор "Зенит".
Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек будет просматриваться в питерском клубе.
Последним клубом Исламхана был "Кайрат", который он покинул в декабре 2019 года. Сейчас игрок является свободным агентом.
В 2019 году футболист провел 26 матчей, в которых забил 7 голов.
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|Ростов
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|19
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|Арсенал Тула
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|19
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|Спартак Москва
|19
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|19
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|19
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