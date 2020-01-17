Исламхан присоединился к "Зениту" в Катаре

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Исламхан присоединился к "Зениту" в Катаре

Игрок сборной Казахстана Бауржан Исламхан прибыл в Катар, где проводит сбор "Зенит".

Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек будет просматриваться в питерском клубе.

Последним клубом Исламхана был "Кайрат", который он покинул в декабре 2019 года. Сейчас игрок является свободным агентом.

В 2019 году футболист провел 26 матчей, в которых забил 7 голов.

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