Исламхан проводит первую тренировку с "Зенитом"

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Исламхан проводит первую тренировку с "Зенитом"

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан сегодня приступил к тренировкам с питерской командой.

Напомним, что 26-летний футболист прибыл на сбор "сине-бело-голубых" в Катаре, чтобы пройти просмотр.

В конце 2019 года истёк контракт Исламхана с "Кайратом", поэтому сейчас он является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку также проявляют "Локомотив" и "Рубин".

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