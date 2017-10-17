"Исламское государство" грозит терактами в России во время ЧМ-2018

Теги чемпионат мира

"Исламское государство" грозит терактами в России во время ЧМ-2018

Боевики запрещённой во многих странах экстремистской группировки "Исламское государство" грозят терактами в России во время ЧМ-2018.

Как сообщает Daily Mail, в сети Интернет появился плакат, на котором изображён террорист с автоматом и бомба на фоне официальной символики мундиаля. Кроме того, на постере есть надпись на русском языке "Подождите нас".

Напомним, что ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 российских городах.  

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