"Исламское государство" грозит терактами в России во время ЧМ-2018
Боевики запрещённой во многих странах экстремистской группировки "Исламское государство" грозят терактами в России во время ЧМ-2018.
Как сообщает Daily Mail, в сети Интернет появился плакат, на котором изображён террорист с автоматом и бомба на фоне официальной символики мундиаля. Кроме того, на постере есть надпись на русском языке "Подождите нас".
Напомним, что ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 российских городах.
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