"Исламское государство" угрожает Асенсио

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"Исламское государство" угрожает Асенсио

Очередной целью террористической группировки "Исламское государство" стал полузащитник "Реала" Марко Асенсио, сообщает Marca.

По сведениям издания, на плакате террористов изображен хавбек стоящий на коленях, а за его спиной находится человек с ножом в руке. Примечательно, что сзади них изображен стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Ранее ИГИЛ угрожало Дидье ДешамуЛионелю Месси, Неймару и Криштиану Роналду.

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