"Исламское государство" угрожает Роналду

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"Исламское государство" угрожает Роналду

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал новой целью террористической группировки "Исламское государство".

Экстремисты распространили в интернете плакат, на котором звёздный португалец изображён на коленях, а за его спиной стоит боевик с ножом в руке. При этом постер сопровождается подписью: "Наши слова - это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Вы просто ждёте. И мы ждём".

Напомним, что ранее ИГИЛ угрожало главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, форварду "Барселоны" Лионелю Месси и нападающему ПСЖ Неймару.

Не пропустите: Неймар и Месси стали новой целью террористов. | http://soccernews.ru

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