Исландия и Хорватия назвали составы на очный матч

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Исландия и Хорватия назвали составы на очный матчСборные Исландии и Хорватии назвали свои составы на очный матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Исландия: Халлдорссон, Сиварссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Й. Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Калета-Чар, Пиварич, Модрич, Бадель, Пьяца, Ковачич, Перишич, Крамарич.

Не пропустите: превью к матчу Исландия - Хорватия. | soccernews.ru

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