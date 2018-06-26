Исландия и Хорватия назвали составы на очный матч

Сборные Исландии и Хорватии назвали свои составы на очный матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Исландия: Халлдорссон, Сиварссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Й. Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Калета-Чар, Пиварич, Модрич, Бадель, Пьяца, Ковачич, Перишич, Крамарич.

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