Исландия победила Косово и вышла на ЧМ-2018, Финляндия и Турция сильнейшего не выявили

В рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе I завершились ещё два матча. Исландия на своём поле разобралась с Косово и заработала прямую путёвку на мундиаль, а Финляндия добилась ничьей в домашнем поединке с Турцией.

Исландия – Косово - 2:0

Голы: Сигурдссон, 40 - 1:0, Гудмундссон, 68 - 2:0.

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Хадльвредссон (Сигурйонссон, 89), Бьярнасон, Гуннарссон (Ингасон, 79), Гудмундссон, Сигурдссон, Бедварссон (Финнбогасон, 61).

Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаница, Пакярада, Пниши (Бериша, 54), Рашица, Бериша, Целина, Халими (Кастрати, 78), Войвода, Нухиу (Мурики, 54).



Финляндия – Турция - 2:2

Голы: Тосун, 57 - 0:1, Араюури, 75 - 1:1, Тосун, 83 - 1:2, Похьянпало, 88 - 2:2.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Лам (Маркканен, 86), Араюури, Мойсандер, Хетемай (Хямяляйнен, 60), Пиринен, Лод, Шюллер, Пукки (Сойри, 82), Похьянпало.

Турция: Бабаджан, Топрак, Кейбаши, Сеюнджю, Инан (Топал, 85), Озъякуп, Туфан, Чалханоглу, Йокушлу, Язиджи (Мор, 75), Тосун.

Не пропустите: Дубль Крамарича в ворота Украины оставляет Хорватии шансы на попадание на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru