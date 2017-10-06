Исландия разбивает Турцию и делает серьезную заявку на победу в группе "I"

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Исландия разбивает Турцию и делает серьезную заявку на победу в группе "I"В одном из центральных событий второго игрового дня девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Турции в родных стенах принимала главную сенсацию прошедшего Евро команду Исландии. Оба коллектива ведут отчаянную борьбу за прямую путевку в Россию ближайшим летом вместе с Украиной и Хорватией в группе "I". Островитяне с 16 очками в активе разделяли первую строчку с хорватами, а "янычары" отставая на два балла, вместе с украинцами наступали им на пятки. Такая сложная, запутанная и в то время интригующая ситуация сложилась после прошлого тура, когда подопечные Мирчи Луческу переиграли звездных балканцев, а исландцы взяли верх над "желто-синими".

Туркам просто необходима была победа, потому как следующая встреча у них куда более сложная – на выезде с Финляндией. В то время, как ребятам из острова вулканов напоследок предстоит протестировать аутсайдера сборную Косово. Оба наставника с первых минут выставили максимально боевые составы. Правда, важно отметить, что румынский специалист не мог руководить своими подопечными с бровки из-за дисквалификации ФИФА, обусловленной неподобающим поведением Луческу в матче седьмого тура против Украины.

Под шумный рев местных трибун команды начали поединок без разведки, как таковой. Уже на пятой минуте стало жарко не только на трибунах, но и у ворот Бабаджана. Выстрелил со своей пушки мастер дальних ударов Гилфи Сигурдссон, но опытный голкипер спас хозяев поля. Тем не менее, тревожный звоночек должен был заставить турков играть поплотнее и более собранно. У подопечных Хадльгримссона все выходило очень легко, команда чувствовала себя уверенно, как будто играла у себя дома. На 32-й минуте "наши парни" повели в счете. Гудмундссону не составило труда замкнуть фланговую передачу от Бедварссона. После забитого гола исландцы не остановились и уже через семь минут удвоили свое преимущество. Снова Бедварссон, стянув на себя двоих защитников, отпасовал Биркиру Бьярнарсону, который с легкостью расстрелял владения Бабаджана.

После перерыва подопечные Луческу полностью расклеились, а ребята Хадльгримссона уже на 50-й минуте довели счет до разгромного. Защитника Арнасона упустили турки в своей штрафной при подачи с углового и после скидки от Гуннарссона тот с легкостью переправил снаряд в сетку. Игра была уже сделана и как бы не старались "янычары" забить хотя бы гол престижа, ничего у них не выходило. Гости умело удержали победный счет и теперь отправляются домой в великолепном расположении духа, ведь в заключительном туре их ожидает встреча с самым легким соперником – сборной Косово.

Турция Исландия 0:3

Голы: Гудмундссон, 32 – 0:1, Бьярнассон, 39 – 0:2, Арнасон, 50 – 0:3

Турция: Бабаджан, Айхан, Союнджу, Топал, Эркин, Эмре Белозоглу (Малли, 78), Шахин (Туфан, 46), Тосун, Озьякуп, Туран (Эмре Мор, 60), Йылмаз

Исландия: Хальдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Гудмундссон (А. Скуласон, 82), Гуннарссон (Ингасон, 65), Г. Сигурдссон, Б. Бьярнасон, Финнбогасон (О. Скуласон, 78), Бедварссон

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча Косово - Украина | http://soccernews.ru

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