Исландия с пенальти сравняла счет в игре с Хорватией

Сборная Исландии с пенальти сравняла счет в игре заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии. 11-метровый удар на 76-й минуте игры реализовал Гульфи Сигурдссон.

Напомним, первый гол в матче забил Милан Бадель. | soccernews.ru