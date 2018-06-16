Исландия сенсационно отбирает очки у Аргентины

Спустя час после победы сборной Франции над командой Австралии (2:1) в рамках квартета "С", футбольный марафон третьего игрового дня на чемпионате мира продолжал первый матч группы "D". В Москве на стадионе "Спартак" встречались сборные Аргентины и Исландии. Первые являются двухкратными победителями Кубка мира, вторые дебютировали на мундиале. Фаворит поединка читался закрытыми глазами.

Стартовые минуты матча прошли в атаках южноамериканцев. Исландцы попытались применить прессинг, но очень скоро были прижаты к собственной штрафной. А вскоре поспел и первый голевой момент. Месси с очередного стандарта навесил в район 11-метровой отметки, откуда Тальяфико подрезал сферу затылком, но снаряд на какой-то миллиметр пролетел левее владений Халльдоурссона.

Впрочем, ответ исландцев последовал незамедлительно. Бьярнасон оказался в полнейшем одиночестве в центре штрафной аргентинцев, откуда пробил он далее в касание совсем рядом с левой стойкой. Но это был лишь эпизод. Преимущество "альбиселесте" было подавляющим и вот уже Месси стреляет из-за штрафной – голкипер сборной Исландии на высоте.

И все активность сборной Аргентины привела к успеху. Неудачно пробил по воротам исландцев с дальней дистанции Рохо, однако следом подхватил мяч в чужой штрафной Агуэро, спокойно развернулся Серхио в районе 11-метровой отметки, а затем пробил с левой ноги в левую же от себя девятку – 1:0.

Однако уже через несколько минут счет стал равным. В ходе одной из атак исландцев Кабальеро неудачно сыграл на выходе, последовал целый ряд навесов в штрафную аргентинцев и после одного из них голкипер южноамериканцев отбил мяч перед собой, прямо на Финнбогасона, который отправил снаряд в пустые ворота – 1:1.

После этого команда Хеймира Хадльгримссона ушла в глухую оборону, не давая сопернику даже приблизиться к своим владениям. Месси и компания безрезультативно бились об исландскую "стенку" минут 20, после чего прозевали контратаку соперника. Гильфи Сигурдссон пробил с угла штрафной, Кабальеро снова парировал перед собой, но Финнбогасон не успел на добивание.

Вторая половина стала продолжением первой. Сборная Аргентины продолжала плести кружева возле штрафной исландцев, Сампаоли метался на бровке, пытаясь корректировать своих подопечных и уже на 54-й минуте произошла первая замена. Вместо Бильи вышел Банега, который по задумке тренер должен был стать главным плеймейкером. Именно Эвер сделал передачу в штрафную на ход Месе, которого чуток подтолкнули в спину. Арбитр отреагировал мгновенно, назначив пенальти. К мячу подошел Месси, но пробил Лео бесхитростно, и Халльдоурссон вытащил этот мяч.

Сампаоли не унимался и за 15 минут до конца матча бросил в бой Павона. Исландия продолжала отбиваться, причем никакой паники в рядах европейцев не наблюдалось. Настоящий штурм "альбиселесте" начался после выхода Игуаина. Аргентина в полном составе перешла на половину поля соперника, а Месси уже бил с любого расстояния. Штрафные не шли у Лео, а парочку ударов со средней дистанции потянул голкипер исландцев. Ближе к 90-й минуте Халльдоурссон каким-то чудом спас свою команду после крученого удара Павона.

Аргентина штурмовала до последней секунды, но островитяне выстоялись и заработали сенсационное очко. Есть первый сюрприз на мундиале!

Аргентина – Исландия – 1:1

Голы: Агуэро, 19 – 1:0. Финнбогасон, 23 – 1:1.

Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Билья (Банега, 54), Месса (Игуаин, 84), Ди Мария (Павон, 75), Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдоурссон, Магнуссон, Р.Сигурдссон, Арнасон, Севарссон, Халльфредссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Бьярнасон, Г.Сигурдссон, Гудмундссон (Гисласон, 63), Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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