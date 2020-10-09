Исландия сыграет с Венгрией в финале плей-офф за выход на Евро-2020

В матче 1/2 финала плей-офф за выход на Евро-2020 сборная Исландии обыграла Румынию. Сборная Венгрии на выезде переиграла Болгарию.

Исландия - Румыния - 2:1 (2:0)

Голы: Г.Сигурдссон, 16 - 1:0, Г.Сигурдссон, 35 - 2:0, Максим, 62 (пенальти) - 2:1.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон (Ингасон, 86), Р.Сигурдссон, Магнуссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Сигюрьенссон, 83), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, Финнбогасон (Сигтоурссон, 75).

Румыния: Тэтэрушану, Камора, Маня, Бэлаша, Буркэ, Дяк (Хаджи, 46), Максим (Кешеру, 80), Станчу (Чикылдэу, 87), Митрицэ (Янку, 46), Крецу, Алибек (Пушкаш, 46)..

Болгария - Венгрия - 1:3 (0:1)

Голы: Орбан, 17 - 0:1, Кальмар, 47 - 0:2, Николич, 75 - 0:3, Йомов, 89 - 1:3.

Болгария: П.Илиев, Терзиев, Недялков, Божиков, Сисинью, Неделев, Малинов, Карабелев, Иванов (Йомов, 31), Краев (Янков, 80), Карагарен (Десподов, 58).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Фиола (Ботка, 82), Салаи, Кальмар (Него, 70), Надь (Газдаг, 82), Шоллои, Шигер, Солои (Николич, 59), Холендер (Хандья, 70).

Таким образом, в финале Исландия и Венгрия сыграют друг с другом и определят обладателя путевки в финальный турнир чемпионата Европы. Встреча состоится 12 ноября в Будапеште.

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