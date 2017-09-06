Исландия - Украина - 2:0, Турция - Хорватия - 1:0 (обзоры)

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Исландия - Украина - 2:0, Турция - Хорватия - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе I.

Видео: Исландия - Украина - 2:0.

Видео: Турция - Хорватия - 1:0.

Не пропустите: Дубль Гилфи Сигурдссона приносит Исландии победу над Украиной. | http://soccernews.ru

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