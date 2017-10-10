Исландия установила рекорд Чемпионата Мира

В заключительном матче квалификации ЧМ-2018 сборная Исландии победила национальную команду Косово со счётом 2:0, завоевав прямую путёвку на мундиаль 2018 года.

Как сообщает Gracenote Live, Исландия стала самой маленькой по численности населения страной (около 330 тысяч человек), когда-либо выходившей на Чемпионат Мира.

Таким образом, Исландия побила рекорд Тринидада и Тобаго, население которого составляет порядка 1,3 миллиона человек. | http://soccernews.ru