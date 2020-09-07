Исландская девушка рассказала, как она попала в номер к Фодену и Гринвуду

Исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала, как она вместе со своей кузиной Ларой Клаузен познакомилась с футболистами сборной Англии Мейсоном Гринвудом и Филом Фоденом.

По словам Гуннарсдоттир, она познакомилась с Гринвудом за пару дней приезда сборной Англии в Исландию на матч Лиги наций. Футболисты смогли провести девушек в закрытый отель, несмотря на жесткие карантинные правила.

Руководство английского футбола отстранило Фодена и Гринвуда от сборной Англии за данный поступок. Стоит отметить, что Фоден состоит в длительных отношениях со своей девушкой и у них есть ребенок.

Не пропустите: Фоден не намерен покидать "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru