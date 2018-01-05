Исландский форвард Сигурдарсон перешел в "Ростов"

Исландский нападающий "Мольде" Бьорн Сигурдарсон стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с ростовчанами до лета 2021 года.

"Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой", - сказал Сигурдарсон.

26-летний Сигурдарсон выступал за "Мольде" с 2016 года, провел за клуб 56 матчей и забил 24 гола. Ранее играл за "Ипроттабандалаг Акранесс", "Лиллестрем", "Вулверхэмптон" и "Копенгаген". За сборную Исландии сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка Дании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

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