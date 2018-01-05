Исландский форвард Сигурдарсон перешел в "Ростов"

Теги ростовбьорн сигурдарсон

Исландский форвард Сигурдарсон перешел в "Ростов"

Исландский нападающий "Мольде" Бьорн Сигурдарсон стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с ростовчанами до лета 2021 года.

"Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой", - сказал Сигурдарсон.

26-летний Сигурдарсон выступал за "Мольде" с 2016 года, провел за клуб 56 матчей и забил 24 гола. Ранее играл за "Ипроттабандалаг Акранесс", "Лиллестрем", "Вулверхэмптон" и "Копенгаген". За сборную Исландии сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка Дании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: Бурлак может перейти в "Крылья Советов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов