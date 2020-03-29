"Ислочь" обыграла "Смолевичи" в матче 2-го тура чемпионата Беларуси

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"Ислочь" обыграла "Смолевичи" в матче 2-го тура чемпионата Беларуси

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси "Ислоч" обыграла "Смолевичи". 

Победный гол в составе гостей забил гвинейский форвард Момо Янсане.

"Смолевичи" - "Ислоч" - 0:1

Голы: Янсане, 9 - 0:1

"Ислочи" занимает 4 место в турнирной таблице. "Смолевичи" расположился на 11 позиции.

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