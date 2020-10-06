Исмаэль основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Теги динамо москва

Исмаэль основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Французский специалист Валериен Исмаэль - главный претендент на пост главного тренера "Динамо". Об этом сообщает "СЭ".

В качестве футболиста он выступал во Франции, Англии, Германии. Работал в "Нюрнберге", "Вольфсбурге", греческом "Аполлоне" и австрийском ЛАСКе.

В скором времени руководство "Динамо" примет окончательное решение.

"Динамо" с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Бувач рассказал о несостоявшемся возвращении Кокорина в "Динамо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов