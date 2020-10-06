Исмаэль основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Французский специалист Валериен Исмаэль - главный претендент на пост главного тренера "Динамо". Об этом сообщает "СЭ".

В качестве футболиста он выступал во Франции, Англии, Германии. Работал в "Нюрнберге", "Вольфсбурге", греческом "Аполлоне" и австрийском ЛАСКе.

В скором времени руководство "Динамо" примет окончательное решение.

"Динамо" с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Бувач рассказал о несостоявшемся возвращении Кокорина в "Динамо"| http://soccernews.ru