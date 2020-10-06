Исмаэль основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"
Французский специалист Валериен Исмаэль - главный претендент на пост главного тренера "Динамо". Об этом сообщает "СЭ".
В качестве футболиста он выступал во Франции, Англии, Германии. Работал в "Нюрнберге", "Вольфсбурге", греческом "Аполлоне" и австрийском ЛАСКе.
В скором времени руководство "Динамо" примет окончательное решение.
"Динамо" с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
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