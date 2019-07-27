Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала""

Трансфер Данни Себальоса в "Арсенал" ("канониры" арендовали футболиста на год без права выкупа, однако не исключено, что в случае удачной адаптации экс-игрок "Бетиса" подпишет с лондонским клубом полноценный контракт, да и "Реал" будет потихоньку закрывать ведомость по "финансовому фейр-плей") стал подтверждением изменения трансферной стратегии на "Сантьяго Бернабеу". Летом 2013 года мадридский "Реал" собрал в основной команде пять мегаперспективних игроков: Морату, Иско, Ильяраменди, Начо и Карвахаля. Их объединяла одна общая "фишка" – победа на молодежном чемпионате Европы (U-21). Тогда же Флорентино Перес анонсировал новую трансферную политику королевского клуба, которая основана на приглашении молодых испанских талантов. С тех пор прошло уже шесть лет, а стратегия развития одного из самых титулованных клубов мира претерпела кардинальные изменения. Карвахаль, Иско и Начо все еще остаются в команде, однако недавние триумфаторы Евро-2019 вынуждены паковать чемоданы в поисках лучшей судьбы. Себальос подписал арендное соглашение с "Арсеналом", Вальехо на похожих условиях договорился с "Вулверхэмптоном", а Майораля стремится получить полноценный трансфер и уехать с столицы Испании. В блестящем коллективе Луиса де ла Фунте, который феерил на полях Италии и Сан-Марино, также не нашлось достойного, по мнению Переса, футболиста для первой команды "бланкос". "Реал" не заметил у них перспективы на будущее, либо же просто не захотел замечать. Нет, мадридцы не прекратили делать ставку на молодых звезд с обнадеживающей тенденцией развитие, просто теперь их поиск происходит за рубежом.

Конечно, нынешняя ситуация не имеет ничего общего с 2013-ым, когда "Реал" пригласил двух ключевых исполнителей молодежной сборной Испании – Иско и Ильяраменди. В борьбе за одаренного плеймейкера "Малаги" пришлось драться с половиной Европы (сам игрок долгое время склонялся к переезду в "Манчестер Сити" к Пеллегрини, под руководством которого и раскрылся), но Перес опередил всех, убедив "анчоусов" довольно щедрой на то время суммой (30 млн евро). Опасаясь конкуренции со стороны "Барсы" и "Манчестер Сити", президент привлек к переговорам Зидана, который лично убедил игрока перебраться на "Сантьяго Бернабеу". На войне все методы хороши! Тем более, тогдашняя политика Мадрида просто принуждала к таким отчаянным шагам. Все лучшие национальные таланты рано или поздно должны были оказаться в структуре "Реала". Ильяраменди, который подавал огромные надежды в Сан-Себастьяне на позиции опорного хавбека, был приобретен за 40 млн евро. Баски сразу предупредили потенциальных покупателей, что не собираются вести торги за пределами суммы отступных, поэтому Флорентино был вынужден выплатить все до последней копейки. Новый Хаби Алонсо, как называли Асьера мадридские СМИ, провалился под руководством Карло Анчелотти, хотя ставка на него делалась глобальная.

Daniel Carvajal kissed the shield on his presentation as a new Real Madrid player #CarvajalEsMadridismo #HalaMadrid pic.twitter.com/N0akNayjSo — Real Madrid C.F. (@OfficialRMadrid) 5 липня 2013 р.

Этим же (тем же) летом королевский клуб решил вернуть собственного воспитанника Данни Карвахаля, которому понадобился лишь один год в Германии, чтобы доказать боссам родной команды свой невероятный потенциал. После успешных выступлений за леверкузенский "Байер" и победы на израильском Евро 23-летний футболист получил второй шанс. Он без лишних проблем выиграл конкуренцию у ветерана Арбелоа, завершив феноменальный сезон 2013/14 триумфом в Лиге чемпионов. Ни Данило, ни Одриоссола так и не сумели навязать ему борьбу. Первому пришлось уйти, а второй до сих пор довольствуется ролью резервиста (хотя есть вероятность, что именно он станет наследником Карвахаля в недалеком будущем). Перес оставался преданным идее скупки молодых испанских талантов еще несколько лет. В 2014-м мадридский суперклуб практически за бесценок (35 млн евро) подписал балеарскую (название произошло от названий островов) жемчужину Марко Асенсио. Его пришлось буквально вырывать из когтей "Барселоны", которая уже предварительно договорилась с представителями футболиста об условиях длительного контракта. Но после того, как на горизонте появились деньги президента "Реала", ситуация перевернулась на 360 градусов. Впоследствии мадридцы вернули Хесуса Вальехо, которому на тот момент было всего 18 и выиграли в каталонских врагов "батл" за воспитанника "Бетиса" Данни Себальоса. Последний никогда не был приоритетом для Зинедина Зидана, поэтому после камбэка француза "ссылка" на Эмирейтс выглядит вполне закономерно. 23-летнего испанца не спас даже статус одного из лучших игроков Евро-2019. "Реал" просто выбрал другую модель развития – на смену национальным талантам пришли зарубежные.

Here's a glimpse of what Dani Ceballos is capable of Arsenal fans pic.twitter.com/vXL6SIOsac — ESPN FC (@ESPNFC) 25 липня 2019 р.

В поисках "нового Месси" президент мадридского гранда "забрел" на латиноамериканский континент. Первым был Винисиус Жуниор, за которого пришлось выложить "Фламенго" 60 млн евро ... и не зря. При Солари молодой бразилец стал игроком основы, разрывал Семеду в Классико (выкрутил все позвонки португальскому правому защитнику), хотя и без голов, и вдохновлял партнеров играть не хуже. Бывший вундеркинд "Сантоса" Родриго (45 млн евро) также начал обнадеживающе. Его фантастический гол со штрафного в ворота "Баварии" возглавляет неофициальный рейтинг самых красивых попаданий "предсезонки". 18-летний вингер, как и Винисиус, был заявлен за "Кастилью" Рауля, однако ужасная травма Асенсио уже сейчас открывает перед ним двери в основу. Лунин, Мэнди, Кубо (тот самый японец, которого называют "Месси для Реала"), Йович и, в меньшей степени, Азар – это также яркий пример распространения "экспансии" всемогущего Мадрида на международный рынок. Испанцы, среди которых полностью раскрылся лишь Карвахаль (Иско и Асенсио остаются в "перспективных" или уже даже "сбитых летчиках" – как в случае с Иско), теряют влияние, а более настойчивые, на первый взгляд, иностранцы отвоевывают "потерянные" позиции.

Игорь Малиенко | soccernews.ru