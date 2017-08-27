Испанцы делают результат: "Челси" без проблем справляется с "Эвертоном"

На разогреве у центрального матча третьего тура английской Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" выступил поединок с не менее интригующей вывеской – действующий чемпион "Челси" принимал "Эвертон" на "Стэмфорд Бридж". Так уж исторически сложилось, что "ириски" – очень удобный оппонент для "аристократов". В последний раз ливерпульцы триумфовали в Лондоне уже больше 20 лет назад, а в прошлом году подопечные Рональда Кумана в сумме получили восемь голов, при этом не забив ни одного.

Лондонцы плохо стартовали в чемпионате, неожиданно в первом туре уступив "Бернли". Зато удалось реабилитироваться во встрече недельной давности, когда "синие" обыграли "Тоттенхэм" на "Уэмбли". Обновленный многомиллионными покупками "Эвертон" неплохо начал текущую кампанию. Сначала мерсисайдцы благодаря голу Руни взяли верх над "Стоком", а потом с помощью все того же Уэйна отобрали очки у "Манчестер Сити" на "Этихаде". Антонио Конте выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Вернулся в строй после "отсидки" Сеск Фабрегас, вытеснив на скамейку запасных Тьемуэ Бакайоко. В свою очередь, Рональд Куман удивил своим выбором лишь по одной позиции. Прекрасно отыгравшему в прошлом матче Калверт-Льюину голландец на острие атаки почему-то предпочел Сандро Рамиреса.

Команды начали встречу в спокойном темпе. "Аристократы" взяли мяч под свой контроль и стали присматриваться к оппоненту. Ближе к экватору первого тайма хозяева уяснили, что игра сегодняшнего "Эвертона" никакой опасности для них не несет и стали действовать более агрессивно в атаке. Ведь так, на 27-й минуте "Челси" открыл счет. Великолепную комбинацию разыграли Мората и Фабрегас и последний отличился красивым голом, неожиданно пробив в одно касание внешней стороной стопы.

"Ириски" выглядели очень бледно. Даже пропущенный гол не заставил их большими силами пойти вперед. А вот "пенсионеры" в концовке первой 45-ти минутки соорудили еще голевую атаку. Снова в центре внимания оказались испанские легионеры лондонцев. Только на этот раз Аспиликуэта ассистировал Морате, защитник выпилил навесную подачу точно на голову форварду и тот не промазал. В начале второго тайма энергичнее стали играть мерсисайдцы, но опять-таки без ворот. В то время, пока футболисты "Челси" без особого напряга полностью контролировали ход встречи. Болельщики гостей, наверняка, ожидали гораздо большего, прежде всего, от таких исполнителей, как Руни и Сигурдссон – игроков, которые в одиночку могут решить исход матча, но что-то не срослось и "Эвертон" не был похож сам на себя.

"Аристократы " грамотно удержали комфортный счет и отпраздновали очередную легкую победу над "ирисками".

"Челси" – "Эвертон" – 2:0

Голы: Фабрегас, 27 – 1:0, Мората, 40 – 2:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Педро (Бакайоко, 75), Мората (Батшуайи, 78)

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягелка (Леннон, 83), Холгейт, Дэвис (Бешич, 46), Гейе, Бэйнс, Сигурдссон, Руни, Рамирес (Калверт-Льюин, 62)

Богдан Архипенко

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