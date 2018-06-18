Испанцы точно угадали с новым тренером сборной? Видео из тренировки "красной фурии"

Сборная Испании проводит достаточно необычные тренировки на своей базе в Краснодаре. Вот чем занимаются игроки "красной фурии" под руководством своего нового главного тренера Фернандо Йерро.

Напомним, Дель Боске продолжает считать сборную Испании одним из фаворитов ЧМ. | soccernews.ru