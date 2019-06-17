Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова

Теги рубинроман шаронов

Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова

Эдуардо Докампо войдёт в тренерский штаб "Рубина", который возглавляет Роман Шаронов.

Испанский специалист формально займёт должность наставника команды из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.

Ранее Докампо уже работал в академии "Рубина", а до последнего времени был ассистентом Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

Напомним, что Шаронов сменил у руля казанцев Курбана Бердыева.

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