Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова

Эдуардо Докампо войдёт в тренерский штаб "Рубина", который возглавляет Роман Шаронов.

Испанский специалист формально займёт должность наставника команды из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.

Ранее Докампо уже работал в академии "Рубина", а до последнего времени был ассистентом Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

Напомним, что Шаронов сменил у руля казанцев Курбана Бердыева.

Не пропустите: Защитник "Шахтера" Данченко перешел в "Рубин". | http://soccernews.ru