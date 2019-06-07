Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
Сборная Испании в гостевом матче переиграла Фарерские острова в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020.
В составе победителей голами отличились Серхио Рамос, Хосе Гайя, Хесус Навас. Голкипер хозяев Фарер Тейтур Гестссон отправил мяч в свои ворота. Единственный гол в составе проигравших забил Клеминт Ольсен.
В других матчах группы F сборная Швеции обыграла дома Мальту. Румыния на последней минуте вырвала ничью в гостевой игре с Норвегией (2:2).
Фарерские острова - Испания - 1:4 (1:3)
Голы: Серхио Рамос, 5 - 0:1, Хесус Навас, 19 - 0:2, Фере, 30 - 1:2, Гестссон, 33 (в свои ворота) - 1:3, Хосе Гайя, 71 - 1:4.
Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Фере, Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль (Бальдвинссон, 74), Хендрикссон Ольсен, Фредериксберг, Ольсен (Йоханнесен, 68), Ролантссон.
Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Льоренте, 46), Хосе Гайя, Эрмосо, Хесус Навас, Касорла, Иско (Руис, 74), Сержи Роберто, Эрнандес, Мората, Аспас (Асенсио, 56).
Швеция - Мальта - 3:0 (1:0)
Голы: Куэйсон, 2 - 1:0, Классон, 50 - 2:0, Исак, 81 - 3:0.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Экдаль (Ларссон, 77), Классон, Куэйсон (Гвидетти, 85), Форсберг, Олссон, Берг (Исак, 68).
Мальта: Бонелло, Аджус, Борг (Апап, 80), Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин, Греч (Фенек, 64), Эффьонг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг, Карболан.
Норвегия - Румыния - 2:2 (0:0)
Голы: Т.Эль-Юнусси, 56 - 1:0, Эдегор, 71 - 2:0, Кешеру, 76 - 2:1, Кешеру, 90 - 2:2.
Норвегия: Грютебуст, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 84), Кинг.
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре, Тошка, Дяк, Грозав (Хаджи, 60), Кипчу, Станчу (Максим, 71), Антон, Кешеру, Пушкаш.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|2
|3
|3
|Косово
|2
|2
|4
|Болгария
|3
|2
|5
|Черногория
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
|7
|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|3
|7
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Дания
|2
|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
|Мальта
|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
|6
|Фарерские острова
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|2
|6
|2
|Греция
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0