Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F

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Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F

Сборная Испании в гостевом матче переиграла Фарерские острова в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020.

В составе победителей голами отличились Серхио Рамос, Хосе ГайяХесус Навас. Голкипер хозяев Фарер Тейтур Гестссон отправил мяч в свои ворота. Единственный гол в составе проигравших забил Клеминт Ольсен.

В других матчах группы F сборная Швеции обыграла дома Мальту. Румыния​ на последней минуте вырвала ничью в гостевой игре с Норвегией (2:2).

Фарерские острова - Испания - 1:4 (1:3)

Голы: Серхио Рамос, 5 - 0:1, Хесус Навас, 19 - 0:2, Фере, 30 - 1:2, Гестссон, 33 (в свои ворота) - 1:3, Хосе Гайя, 71 - 1:4.

Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Фере, Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль (Бальдвинссон, 74), Хендрикссон Ольсен, Фредериксберг, Ольсен (Йоханнесен, 68), Ролантссон.

Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Льоренте, 46), Хосе Гайя, Эрмосо, Хесус Навас, Касорла, Иско (Руис, 74), Сержи Роберто, Эрнандес, Мората, Аспас (Асенсио, 56).

Швеция - Мальта - 3:0 (1:0)

Голы: Куэйсон, 2 - 1:0, Классон, 50 - 2:0, Исак, 81 - 3:0.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Экдаль (Ларссон, 77), Классон, Куэйсон (Гвидетти, 85), Форсберг, Олссон, Берг (Исак, 68).

Мальта: Бонелло, Аджус, Борг (Апап, 80), Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин, Греч (Фенек, 64), Эффьонг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг, Карболан.

Норвегия - Румыния - 2:2 (0:0)

Голы: Т.Эль-Юнусси, 56 - 1:0, Эдегор, 71 - 2:0, Кешеру, 76 - 2:1, Кешеру, 90 - 2:2.

Норвегия: Грютебуст, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 84), Кинг.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре, Тошка, Дяк, Грозав (Хаджи, 60), Кипчу, Станчу (Максим, 71), Антон, Кешеру, Пушкаш.

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