Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 7-го тура чемпионата Испании.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "Реал Сосьедад", имея в активе 14 баллов. У "Реала" на одно очко меньше и вторая позиция.

Результаты матчей:

"Эльче" - "Валенсия" - 2:1

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 1:3

"Осасуна" - "Атлетик" - 1:0

"Севилья" - "Эйбар" - 0:1

"Атлетико" - "Бетис" - 2:0

​​​​​​​"Вальядолид" - "Алавес" - 0:2

​​​​​​​"Кадис" - "Вильярреал" - 0:0

​​​​​​​"Хетафе" - "Гранада" - 0:1

​​​​​​​"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 4:1

​​​​​​​"Леванте" - "Сельта" - 1:1

Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 14, "Реал" - 13, "Гранада" - 13, "Вильярреал" - 12, "Атлетико" - 11, "Кадис" - 11, "Осасуна" - 10, "Эльче" - 10, "Хетафе" - 10.

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Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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