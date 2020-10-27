Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 7-го тура чемпионата Испании.
По итогам тура лидером Лиги 1 является "Реал Сосьедад", имея в активе 14 баллов. У "Реала" на одно очко меньше и вторая позиция.
Результаты матчей:
"Эльче" - "Валенсия" - 2:1
"Барселона" - "Реал Мадрид" - 1:3
"Осасуна" - "Атлетик" - 1:0
"Севилья" - "Эйбар" - 0:1
"Атлетико" - "Бетис" - 2:0
"Вальядолид" - "Алавес" - 0:2
"Кадис" - "Вильярреал" - 0:0
"Хетафе" - "Гранада" - 0:1
"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 4:1
"Леванте" - "Сельта" - 1:1
Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 14, "Реал" - 13, "Гранада" - 13, "Вильярреал" - 12, "Атлетико" - 11, "Кадис" - 11, "Осасуна" - 10, "Эльче" - 10, "Хетафе" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14