Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 7-го тура чемпионата Испании.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "Реал Сосьедад", имея в активе 14 баллов. У "Реала" на одно очко меньше и вторая позиция.

Результаты матчей:

"Эльче" - "Валенсия" - 2:1

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 1:3

"Осасуна" - "Атлетик" - 1:0

"Севилья" - "Эйбар" - 0:1

"Атлетико" - "Бетис" - 2:0

​​​​​​​"Вальядолид" - "Алавес" - 0:2

​​​​​​​"Кадис" - "Вильярреал" - 0:0

​​​​​​​"Хетафе" - "Гранада" - 0:1

​​​​​​​"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 4:1

​​​​​​​"Леванте" - "Сельта" - 1:1

Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 14, "Реал" - 13, "Гранада" - 13, "Вильярреал" - 12, "Атлетико" - 11, "Кадис" - 11, "Осасуна" - 10, "Эльче" - 10, "Хетафе" - 10.

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