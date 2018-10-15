Испания - Англия: анонс и прогноз матча третьего тура Лиги Наций

Испания – Англия

Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья, Испания)

Начало матча: 21:45

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

15 октября на стадионе "Бенито Вильямарин" – домашней арене испанского футбольного клуба "Бетис" – во многом решится судьба группы А4 в Лиге Наций. Сборная Испании, которая уже добыла две победы, и любой добытый балл принесет ей уверенное первое место, сразится с англичанами, которые на днях на потеху "красной фурии" раскатали сухую ничью на пустой "Руевице" с Хорватией, и могут рассчитывать разве что на второе место, которое и на Евро их не выведет, но и в дивизион "В" вылететь не даст. Хотя победа испанцев в группе – это еще не совсем решенный вопрос. Достаточно подопечным Луиса Энрике проиграть сборной "трех львов", как наружу вылезут еще десять тысяч вариантов того, как на лидирующую позицию может выскочить та же Англия или, при совсем фантастических обстоятельствах, даже Хорватия.

Поверить в трагическую судьбу испанцев достаточно сложно. На сегодняшний день эта сборная является чуть ли не самой яркой и самой стабильной в Европе. Под руководством Луиса Энрике "красная фурия" победила во всех трех матчах после Чемпионата Мира, в том числе добыв две победы в Лиге Наций. Одна из них пришлась не на абы-какой матч, а на встречу с самими вице-чемпионами мира – Хорватией, с которой у Испании дела обстоят не всегда хорошо. Так же стоит отметить, что по многим показателям испанцы являются если не лучшими, то одними из лучших в высшем дивизионе Лиги Наций. Особенно это касается владения, где средние 61,1%/матч не может превзойти никто. А пока Англия и Хорватия катали нули, "фурия роха" еще раз продемонстрировала свою готовность, разгромив Уэльс 1:4. Так что остановить машину Энрике будет невероятно сложно.

Что касается англичан, то их игра мало чем отличается от образца Чемпионата Мира, но если говорить о второй силе в этой группе, то подопечные Гарета Саутгейта своим очным противостоянием с парнями Златко Далича, даже несмотря на итоговые 0:0, доказали, что именно они больше достойны этой роли. Сравните хотя бы игру каждой из команд и количество созданных моментов. Можно говорить все что угодно, но после потери нескольких ключевых игроков, будь тому причиной травма или завершение международной карьеры, "шашечные" стали куда слабее, да и не стоит забывать, что команда постепенно начинает входить в период смены поколений и с этим ничего не попишешь. Зато сборная "трех львов" этот период уже прошла, и теперь пожинает плоды своей работы, ведь сегодняшнее английское поколение может и не лучшее в истории, но и уж точно не худшее. Испытания, или даже проверки, подобные испанским, пойдут команде только на пользу.

Исторический контекст противостояния Англии и Испании черпает свое начало еще в 1929 году. С тех пор команды провели 26 встреч между собой (да, не столь уж и много, не сравнить с битвой, например, Нидерландов и Бельгии), в которых историческое лидерство на стороне англичан – 12 побед. У Испании чуть меньше – 10. И еще четыре ничьи. Да вот только последняя памятная встреча случилась аж 22 года назад, на Евро-1996. Тогда Англия прошла Испанию по пенальти после 0:0 в игровое время и пробилась в полуфинал турнира. А с тех пор лишь товарищеские матчи, вплоть до их первой встречи в Лиге Наций, в которой, как вы все помните, "красная фурия" победила со счетом 1:2.

Интересные факты перед противостоянием Испании и Англии

Сборная Испания выиграла все три матча под руководством Луиса Энрике, забив при этом 12 голов.

Сборная Испании провела 14 матчей на стадионе "Бенито Вильямарин", не виграв лишь в одном из них: 12 октября 1991 года "красная фурия" проиграла сборной Франции 1:2 в отборе на Евро-92.

Последний матч сборной Испании на стадионе "Бенито Вильямарин" прошел 7 июня 1995 года. Тогда красная фурия обыграла Армению (1:0) в отборе на Евро-96.

В семи последних матчах между Испанией и Англией сборная "трех львов" лишь раз обыграла "красную фурию".

Ориентировочные составы

Испания: Де Хеа – Аспиликуэта, Рамос, Начо, Алонсо – Бускетс, Коке, Тиаго – Асенсио, Родриго, Мората.

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз – Александр-Арнольд, Дайер, Баркли, Хендерсон, Стерлинг – Рэшфорд, Кейн.

Прогноз на матч Испания – Англия

Под руководством Луиса Энрике Испания сделала главный апгрейд в своей игре – начала забивать при своем тотальном владении мячом. Так что нет никаких предпосылок предполагать, что в красном механизме что-то может пойти не так, а уж тем более на своем стадионе. Англия очень мастеровитая, да и талантов там хватает, но свойство забивать тотальное большинство голов со стандартов может сыграть с подопечными Саутгейта злую шутку. Сложно будет и тем, и другим, но, по нашему мнению, все же Испании должно быть немного проще.

Букмекеры предсказывают победу испанцев. Коэффициент на триумф подопечных Энрике колеблется в районе 1,6, в то время как на выигрыш англичан в логове соперника дают аж 5,2. Ничья оценивается в 3,9.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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