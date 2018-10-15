Испания - Англия: где и когда смотреть битву европейских топ-сборных

В понедельник, 15 октября, сборная Испании на своём поле сыграет с Англией в рамках третьего тура Лиги Наций.

"Фурия Роха" стартовала в новом турнире УЕФА с двух побед и подопечные Луиса Энрике не собираются сбавлять обороты.

Матч состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - в 21:45 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут следующие телеканалы: российский "Матч ТВ", украинские "Футбол 1" и "Футбол 2", прибалтийский TV Play Sports, азербайджанский CBC Sport, британский Sky Sports и испанский LA 1.

Не пропустите: Польша - Италия: где и когда смотреть матч Лиги Наций. | http://soccernews.ru