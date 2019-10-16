Испания добыла "пассивную" путевку на Евро-2020, Швеции предстоит бороться за второе место: разбираем центральных матч вчерашнего игрового дня

Испания активно начала поединок, забрав первые 20 минут под свой полный контроль и четыре раза приблизившись к взятию ворот сборной Швеции. Дебютный момент гости организовали уже на 3-й минуте, когда Фабиан Руис выстрелил метров с 20-ти после поперечной передачи от Алькантары – Ольсен вытащил мяч из-под перекладины. На 7-й уже сам Тьяго запорол шикарный эпизод, пробив с линии штрафной в защитника, поймав отскок и вывалившись 2-в-1 на голкипера – быть бы голу, если бы хавбек не стал придумывать, выпустив мяч за пределы поля. На 11-й мог забивать головой в дальний угол Родри, а на 20-й аналогичным образом под противоположную стойку пробивал Морено – в обоих случаях спас Ольсен. За весь этот период Швеция вообще ничем не отвечала, кроме хорошего прострела Сенсона без завершения. Со второй половины тайма "варяги" начали просыпаться, чему способствовало и успокоения в игре испанцев. Заработав несколько стандартов, хозяева могли выйти вперед на 26-й минуте после врывания Квайсона в штрафную. Вместе с ним слева открывался Бенгтссон, но нападающий решил выстрелить сам – получилось слабо и очень неточно. Через минуту после этого с дальней дистанции в левый нижний угол бил Лустиг, а на 33-й Квайсон головой замыкал в правую девятку – в обоих случаях блестяще сыграл Де Хеа. Завершение первого тайма прошло в более или менее равной борьбе. Испания держала мяч, а Швеция пыталась поймать соперника на контратаке – соответственно с этим и выплыли два последних моменты до перерыва. На 38-й минуте вывести "фурию роху" вперед мог Фабиан Руис: тот принял мяч в штрафной, развернулся и пробил с рикошетом от Линделёфа над перекладиной. "Тре крунур" ответили дальним выстрелом Форсберга – мимо правую штанги (и тоже с рикошетом). Заключительные минуты прошли под аккомпанемент угловых шведов, но они ничего не дали.

На старте второго тайма шведы забегали значительно активнее, что очень быстро принесло успех. На 50-й минуте Квайсон выполнил шикарную подачу с левого фланга на дальнюю штангу точно на голову Берга, удар которого парировал Де Хеа. На добивании с острого угла с нескольких метров сыграл Форсберг, но и этот выстрел отразил голкипер – впрочем, мяч отскочил назад к Бергу, который замкнул с метра. 1:0! Через три минуты Форсберг мог удвоить преимущество хозяев дальним ударом, но и здесь Де Хеа выручил испанцев. Гости недолго находились в нокдауне. Уже на 55-й минуте они могли сравнять счет шедевром в исполнении Карвахаля, которому удалась подача с правого фланга практически за шиворот Ольсену – впрочем, тот кончиками пальцев успел перевести мяч над перекладиной. На 58-й же навес с углового замкнул Родри, но Ольсен вытащил "круглого" с ближней девятки. Казалось, что дела у "фурии рохи" шли как следует, однако через несколько минут после удара Родри на газон присел Де Хеа. Продолжить матч он не смог, уступив воротами Кепе. Середина второго тайма прошла при пассивном давлении испанцев. Шведы отдали инициативу сопернику и начали пытаться подловить соперника на контратаке, но особых успехов на этом поприще в этот период достичь "варягам" не удалось. "Фурия Роха" контролировала мяч, но моменты создавались редко и довольно банально – из хороших эпизодов можно вспомнить разве что замыкание Морено головой в дальний угол на 67-й минуте и удар Оярсабаля вплотную на 73-й, который Ольсен парировал в шпагате. В общем, не было заметно, что Испания собирается положить все силы хотя бы для ничьи. Эндшпиль поединка не поражал высокими скоростями и большим количеством моментов. Фактически, кроме ряда прострелов, в последние 15 минут ничего не происходило, однако Швеция слишком глубоко села в оборону. О контратаках хозяева вообще забыли, за что и были наказаны на 90+2 минуте: Фабиан Руис принял передачу на левом краю штрафной и прострелил на линию вратарской, а Родриго Морено замкнул в касание в дальний угол – 1:1! Этот гол оказался последним во встрече. Таким образом, сборная Испании квалифицировалась на Евро-2020, набрав 20 очков в группе "F". Швеция осталась на втором месте, имея 15 зачетных баллов, а Румыния идет за ней с 14 пунктами. В следующем туре эти две сборные встретятся в очной встрече.

Испания решила забить на последние матчи отбора

Скандинавский вояж сборной Испании оставил очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, команда выполнила задачу-минимум, квалифицировавшись на Евро-2020 с первого места, но с другой – всего два очка в матчах против далеко не самых сильных соперников для "фурии рохи" – это слишком мало. Впрочем, стоит еще и отметить, что Роберт Морено привез на поединки с норвежцами и шведами неожиданный состав со всего одним игроком "Барсы" и четырьмя представителями "Вильярреала", а в течении них еще и экспериментировал с позициями и кадрами в атаке (в частности, Себальос играл вингера). В обоих поединках Испания здорово начинала, но ближе к середине каждого из таймов или теряла инициативу, либо не развивала ее. И в Осло, и в Сольне пиренейцы не произвели впечатления команды, которая: а) желает положить все силы ради результата; б) заставляет соперника принимать правила игры "Фурии Рохи". Матч против Швеции в этом плане показателен, ведь после досадного осечки с Норвегией подопечные Роберта Морено должны были доказать случайность фиаско. Действительно, испанцы выглядели лучше – у чужих ворот они действовали 33% игрового времени (возле собственных – 21%), владение мячом держалось на уровне 75%, в центральной зоне тепловая карта показала явное преимущество гостей, передач на обострение было больше. Вообще, по большинству тактических и статистических показателей Испания сыграла лучше, чем несколько дней назад, но есть одно "но" – Швеция была готова к такому футболу и контролировала большую часть поединка.

Во втором тайме после забитого гола испанцы создали всего 2-3 момента, которые были связаны со стандартами и кроссами, и после них забили гол в компенсированное время. "Not greate, not terrible", – как говорили в известном сериале. Это был заслуженный мяч, но не потому, что "фурия роха" такая волевая команда, а потому, что Швеция слишком рано и глубоко села отбиваться. Пока были силы, хозяева еще держали территорию и не давали разбегаться сопернику (а тот и не спешил), но в эндшпиль встречи горючее закончилось, и гости забили. Не лучше ли было потратить те силы на более агрессивную игру в середине второго тайма? Ну, теперь-то мы все умные. В любом случае, к такой сборной Испании болельщики не привыкли. Пиренейцы экономили силы, регулярно отдавали инициативу, а поворачивая ее не придумывали ничего сложного: дальний удар, кросс, подбор (через раз), еще один удар, еще один кросс. Неудивительно, что по такому футболу лучшим в составе "фурии рохи" стал Фабиан Руис, который обладает шикарным ударом и который чаще всего и точно им пользовался. Соперникам легче контролировать такой футбол, чем быстрые перемещения, бесконечные комбинации и растяжения, а также перманентное давление. Что это было – отсутствие мотивации или потеря собственной индивидуальности последних 10 лет? Покажет только время, но прямо сейчас Испания празднует выход на Евро-2020. Такой сборной для выхода на крупные международные форумы много бегать, как оказалось, не требуется.

Лучшие в матче – вратари

Счет в матче мог быть гораздо большим, если бы не шедевральная игра голкиперов. В первую очередь, это касается Робина Ольсена, который вытащил три удара в створ уже в первые 20 минут – все прошли из района штрафной и два из них летели по дальним углам. Также он спас во время выхода Алькантары один на один, вовремя покинув ворота и срезав Тьяго угол обстрела, заставив придумывать что-то непонятное. После перерыва же Ольсен не дал Карвахалю перебросить себя с правого фланга, поймал мяч после удара Родри вплотную и в шпагате выбил "ядро" из-под ног Оярсабаля, который оказался прямо перед ним на 73-й минуте. Гол на последних минутах получился очень обидным, ведь он на него точно не заслужил. Впрочем, Робин там ничего не мог сделать. У Давида де Хеа работы было гораздо меньше, но это только повышает ценность его невероятных сейвов – гораздо сложнее держать себя в тонусе, когда 20 минут ты просто мерзнешь. Правда, у него было много работы на различных перехватах и ​​выходах, а в игре ногами он так и вообще отработал шикарно – в этом компоненте де Хеа выглядел гораздо лучше Ольсена. Лишь однажды Давид привез момент, подарив мяч Квайсону, но тот не воспользовался возможностью. Впрочем, голкиперу приносят славу спасения ворот – и тут де Хеа показал себя блестяще. На счету испанца семь сейвов, лучшими из которых стали эпизоды с замыканием Квайсона в дальнюю девятку (Давид полетел за мячом, словно ракета) и два отраженных удара подряд в упор перед голом шведов. Очень жаль, что на 60-й минуте футболист в такой шикарной форме получил травму и попросил замену.