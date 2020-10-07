Испания и Португалия хотят совместно провести ЧМ-2030
Испания и Португалия готовят совместную заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года.
Ранее глава Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернандо Гомеш, оба вице-президенты УЕФА, подписали договор о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.
Напомним, что ЧМ-2022 должен пройти в Катаре, а ЧМ-2026 - в США, Канаде и Мексике.
Читайте также: Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3