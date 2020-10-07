Испания и Португалия хотят совместно провести ЧМ-2030

Испания и Португалия готовят совместную заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года.

Ранее глава Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернандо Гомеш, оба вице-президенты УЕФА, подписали договор о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.

Напомним, что ЧМ-2022 должен пройти в Катаре, а ЧМ-2026 - в США, Канаде и Мексике.

Читайте также: Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре. | http://soccernews.ru