Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на ЧМ-2030

Теги португалияиспания

Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на ЧМ-2030

Федерация футбола Португалии хочет провести ЧМ-2030.

Португалия намерена вместе с Испанией изучить целесообразность подачи заявки на проведение турнира.

Стороны провели несколько переговоров и решили, что сначала все детали этой идеи нужно проанализировать.

Напомним, что Португалия и Испания претендовали на проведение ЧМ-2018/22.

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