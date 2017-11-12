Испания – Коста-Рика - 5:0 (обзор)

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Испания – Коста-Рика - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Испании и Коста-Рики.

Не пропустите: Сборная Испании в товарищеском матче уничтожила Коста-Рику. | http://soccernews.ru

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