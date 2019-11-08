Испания креативно назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Мальты и Румынии. Состав был оглашен в Национальном музее Прадо в Мадриде в честь его 200-летия.

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Пау Лопес ("Рома").

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Хуан Бернат (ПСЖ), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Рауль Альбиоль, Пау Торрес (оба - "Вильярреал").

Полузащитники: Санти Касорла ("Вильярреал"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Сауль ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи").

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Пако Алькасер ("Боруссия" Дортмунд), Альваро Мората ("Атлетико"), Дани Ольмо ("Динамо" Загреб).

⚠ OFICIAL | Esfuerzo, trabajo en equipo, humildad y respeto representados en la historia de la pintura para desvelaros la LISTA DE CONVOCADOS para medirnos a Malta y Rumanía.



¡Feliz 200 aniversario al @museodelprado! #Prado200 #UnidosPorUnRETO#EURO2020 pic.twitter.com/rti0QRcRPB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 8, 2019

Для того, чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию Евро-2020 сборной Испании необходимо набрать одно очко.

Матч Испания - Мальта состоится 15 ноября. Поединок Испания - Румыния пройдет 18 ноября.

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