Испания креативно назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Роберт Морено назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Мальты и Румынии. Состав был оглашен в Национальном музее Прадо в Мадриде в честь его 200-летия.
Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Пау Лопес ("Рома").
Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Хуан Бернат (ПСЖ), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Рауль Альбиоль, Пау Торрес (оба - "Вильярреал").
Полузащитники: Санти Касорла ("Вильярреал"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Сауль ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи").
Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Пако Алькасер ("Боруссия" Дортмунд), Альваро Мората ("Атлетико"), Дани Ольмо ("Динамо" Загреб).
⚠ OFICIAL | Esfuerzo, trabajo en equipo, humildad y respeto representados en la historia de la pintura para desvelaros la LISTA DE CONVOCADOS para medirnos a Malta y Rumanía.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 8, 2019
¡Feliz 200 aniversario al @museodelprado! #Prado200 #UnidosPorUnRETO#EURO2020 pic.twitter.com/rti0QRcRPB
Для того, чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию Евро-2020 сборной Испании необходимо набрать одно очко.
Матч Испания - Мальта состоится 15 ноября. Поединок Испания - Румыния пройдет 18 ноября.
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|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3