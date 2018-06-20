Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

После сегодняшнего матча Португалии и Марокко ситуация в группе практически прояснилась. Подопечные Сантуша на 80% оформили выход в плей-офф и остается только определить вторую команду, которая составит им компанию в 1/8 финала. Претендентов двое – Испания и Иран, которые сошлись между собой в Казани. Испанский тренер Фернандо Йерро совершенно не удивил и выставил сильнейший состав, в том числе в "старт" попал восстановившейся после травмы Дани Карвахаль, который разом решил проблему на правом фланге обороны "красной фурии". В свою очередь, Карлош Кейруш немного изменил тактику по сравнению с игрой с Марокко, выбрав схему с двумя опорниками и четырьмя защитниками, чтобы иметь возможность тормозить быстрые и мощные атаки "красной фурии".

В первые 20 минут матча сборные Испании и Ирана не совершили ни одного удара в створ, хотя игра пошла по вполне прогнозируемом сценарию: "фурия" забрала себя мяч и "топталась" возле штрафной азиатов, а "принцы Персии" старались перехватить мяч и при первой же возможности выходили в быстрые атаки. Одна из таких чуть было не завершилась опасным эпизодом, но на 14 минуте один из вингеров Ирана не смог отдать хороший пас в штрафную, как следствие – момент завершился неудачным ударом Ансарифарда с дальней дистанции.

Первый удар в створ ворот совершили испанцы. На 25 минуте Давид Сильва исполнял штрафной. Выстрел был точный, но не очень сильный, так что иранский голкипер Бейранванд зафиксировал мяч в руках. После этого эпизода "фурия роха" прижала "леопардов" к своим воротам и даже создала еще один опасный момент. Через пять минут снова отличился Сильва: он получил мяч внутри штрафной площади после скидки Рамоса и пробил через себя. "Кожаный снаряд" прошел немного выше перекладины.

Оставшееся время первого тайма Испания сидела на воротах Ирана, но все их подходы и забросы блокировались "персидскими леопардами", которые становились стеной перед каждым игроком, который мог угрожать их воротам. Единственный момент до конца тайма создал Давид Сильва, который в компенсированное время сильно пробил по воротам с линии штрафной площади, но защитники заблокировали и этот выстрел. На этом первый тайм подошел к концу. Иранцы очень хорошо оборонялись, однако было совершенно непонятно хватит ли им сил играть в таком режиме еще и во второй половине встречи.

Начало второго тайма осталось за Испанией. В первые пять минут "фурия роха" полностью зажала Иран в своей штрафной и создала невероятно серию невероятно опасных моментов. Сначала Жерар Пике опасно пробивал после подачи с углового, а через минуту Бускетс расчехлил свою пушку и пробил прямо в "девятку" ворот "леопардов", но Бейранванд вытащил этот мяч.

На 53 минуте чуть ли не единственный шанс в матче получил Иран. Карим Ансарифард получил мяч внутри штрафной площади и первым касанием с лета пробил в ближний угол ворот Де Хеа, однако мяч попал в сетку с внешней стороны.

Давление "красной фурии" все-таки переросло в гол. На 54 минуте Диего Коста получил мяч внутри штрафной площади и после нескольких рикошетов от окружающих его защитников затолкал мяч в сетку ворот. Алирез Бейранванд не смог ничего сделать – 1:0.

Иран не сдался и даже забил гол. После очередного стандарта Сеад Эззатоллахи оказался проворней всех и затолкал мяч в ворота "красной фурии". Радости "принцев Персии" не было границ, однако судья прервал вакханалию, зафиксировав офсайд.

Испания продолжала давить и на 70 минуте создала еще один момент. После отличного розыгрыша углового мяч несколько секунд находился под защитников "леопардов" Резаяном, которого по очереди атаковали Рамос и Коста. Однако, судья прекратил мясорубку в штрафной площади и зафиксировал нарушение правил.

На 82 минуте супермомент был у Ирана. Амири на фланге прокинул мяч между ног Пике и подал прямо на Мехди Тареми, но полузащитник пробил немного выше ворот. Давид Де Хеа уже был отыгран, но мяч забить не удалось.

После этого Испания забрала мяч себе и не дала Ирану организовать толкового финального штурма. На одной из многочисленных навесов иранцев матч и завершился. "Красная фурия" набрала 4 очка и вместе с Португалией вышла на первое место в группе "В". Теперь для прохода в плей-офф подопечным Йерро нужно победить Марокко в последнем туре. Ну а Иран хоть и опустился на третье место, но еще не потерял шансов на плей-офф. Для этого нужно обыгрывать Португалию в последнем туре. Задача невероятно сложная, однако сегодня "леопарды" показали, что они умеют не только отбиваться, но еще и опасно контратаковать. Так что посмотрим, третий тур обещает быть очень интересным.

Испания – Иран – 1:0

Гол: Коста, 54 – 1:0

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос Альба – Бускетс, Иньеста (Коке, 71) – Васкес (Асенсио, 79), Иско, Сильва – Диего Коста (Родриго, 88).

Иран: Бейранванд – Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи (Мохаммади, 69) – Эззатоллахи, Эбрахими – Амири (Годдос, 83), Ансарифард (Джаханбахш, 77), Тареми – Азмун.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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