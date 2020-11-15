Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборные Швейцарии и Испании сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма счет открыл Ремо Фройлер, но в концовке встречи гостей от поражения спас Жерар Морено.

Испания, набрав восемь очков, опустилась на вторую позицию в турнирной таблице группы 4. Швейцария с тремя очками осталась на последней, четвертой позиции.

Швейцария – Испания - 1:1 (1:0)

Голы: Фройлер, 26 - 1:0, Жерар Морено, 89 - 1:1

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания: Унаи Симон, Серджи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Удаление: Эльведи (79).

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