Испания нанесла первый удар по воротам сборной России лишь на 45-й минуте игры

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Испания нанесла первый удар по воротам сборной России лишь на 45-й минуте игрыСборная Испании нанесла первый удар по воротам национальной команды России в рамках матча 1/8 финала Чемпионата Мира лишь на 45-й минуте игры.

Так, побеспокоить голкипера соперников Игоря Акинфеева игрокам "красной фурии" в лице Иско удалось лишь под самый занавес первого тайма. Несмотря на это, в стартовые 45 минут усилиями защитника российской команды Сергея Игнашевича испанцам удалось забить один гол.

Напомним,  Россия и Испания завершили первый тайм результативной ничьей. | soccernews.ru

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