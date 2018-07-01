Испания нанесла первый удар по воротам сборной России лишь на 45-й минуте игры

Сборная Испании нанесла первый удар по воротам национальной команды России в рамках матча 1/8 финала Чемпионата Мира лишь на 45-й минуте игры.

Так, побеспокоить голкипера соперников Игоря Акинфеева игрокам "красной фурии" в лице Иско удалось лишь под самый занавес первого тайма. Несмотря на это, в стартовые 45 минут усилиями защитника российской команды Сергея Игнашевича испанцам удалось забить один гол.

Напомним, Россия и Испания завершили первый тайм результативной ничьей. | soccernews.ru